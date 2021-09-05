شركة odigoo المصرية تسعى لقيد أسهمها بسوق دبي المالية

محمد مصطفى _ كشف علاء مجدي، مدير العمليات والخدمات اللوجيستية بشركة odigoo، المتخصصة في بيع قطع غيار السيارات إلكترونيًّا، عن أن عدد مستخدمي المنصة وصل إلى 100 ألف مستخدم في أسواق مصر والإمارات والسعودية، موضحًا أن الشركة حققت منذ إنشائها في 2019 وحتى بداية تفشي فيروس كورونا في مارس 2020، نحو 1300 عملية.

ولفت إلى أن عمليات الشركة سجلت ارتفاعات قياسية بدعم من الإجراءات التي فرضتها الجائحة، لتصل لأكثر من 100 ألف عملية طلب.

وذكر مجدي في تصريحات لجريدة «دوت الخليج»، أن جائحة كورونا أثرت إيجابًا على أداء الشركة، مشيرًا إلى أن الشركة تهدف لتحقيق نسبة نمو 400% خلال عام 2022، وذلك بالوصول بعدد العمليات إلى 500 ألف عملية.

وأوضح مجدي، أن الشركة التي حصلت مؤخرًا على تمويل في جولة تأسيسية، اعتمدت منذ نشأتها على استثمارات عيسى الصالح، أحد الشركاء، والذي يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة Volta Trucks، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات 605 آلاف دولار أمريكي.

وتابع مدير العمليات والخدمات اللوجستية بشركة odigoo، أن الشركة نقلت مقرها الرئيسي إلى دبي، نهاية أبريل الماضي، وخصصت مقر القاهرة، للعمليات والخدمات اللوجستية، موضحًا أن عدد موظفي الشركة يبلغ حاليًا 45 موظفًا، بينهم 30 موظفًا في مصر.

وعن أسباب الانتقال للإمارات، ذكر مجدي، أن الخطوة جاءت للاستفادة من الحوافز الضريبية في الدولة الخليجية، فضلًا عن استراتجيتها في التوسع بالأسواق الخليجية المختلفة، وهو ما تهدف إليه الشركة في الفترة المقبلة كأولوية قصوى في النمو.

وأشار مجدي، إلى أن الشركة استغلت حصولها في أغسطس الماضي، على تمويل تأسيسي بقيمة 2.2 مليون دولار من Y Combinator و 500 Startups و Plug and Play Ventures و Seedra Ventures و LoftyInc Capital ومستثمرين ملائكيين، في تطوير البنية التكنولوجية، والتوسع في أسواق الإمارات والسعودية. (المستثمر الملائكي هو فرد يستثمر أمواله الخاصة في الشركات الناشئة مقابل دين قابل للتحول أو ملكية في الشركة بهدف التخارج منها بقيمة أعلى).

إطلاق خدمات الشركة بالسوق السعودية خلال الربع الأخير من العام الجاري

وعن الخطط المستقبلية، قال مجدي إن الشركة ستطلق رسميًّا جميع خدماتها في السعودية، خلال الربع الأخير من العام، والمتمثلة في الصيانة الفورية، وبيع الإطارات وقطع الغيار بضمان، وتركيبها عن طريق إرسال فني متخصص، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات، بالإضافة لبيع الزيوت، ومياه التبريد والبطاريات، موضحًا أن الشركة تستهدف توسيع خدماتها في الإمارات والتي بدأت منذ شهرين وتقتصر حاليًا على بيع وتركيب الإطارات، وغسيل السيارات، وتغيير الزيت والبطاريات.

وأضاف مدير العمليات والخدمات اللوجستية بشركة odigoo، أن الشركة تستهدف في العام المقبل، التوسع في تقديم خدمات غسيل السيارات وتوريد وتركيب قطاع الغيار لمختلف المناطق والمحافظات بدلًا من اقتصارها على المدن الجديدة، كما هي الحال حاليًا.

وشدد مجدي على أن الهدف الرئيسي للشركة في الوقت الحالي، يتمثل في طرح حصة أقلية ببورصة دبي في 2024، ومن ثم البورصة المصرية، لافتًا إلى أن الشركة تجري حاليًا مباحثات أولية مع مسؤولين إماراتيين بخصوص هذا الشأن.

وعن أسباب التوجه لبورصة دبي كخطوة أولى لزيادة رأس المال، قال مجدي: «الشركة ترى أن هذه السوق مناسبة لرؤية وحجم الشركة الحالي، لا سيما أن الدولة الإماراتية تضم مستثمرين ذوي ملاءة مالية مرتفعة من دول العالم أجمع، وهو ما يساعد الشركة على مواصلة التوسع والنمو في الأسواق العالمية المختلفة».