شركة PyramidBITS تطمح لجذب استثمار من 6 أرقام أو أكثر العام المقبل

محمد مصطفى _ كشف محمد عبد المنعم، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة PyramidBITS لتقديم حلول الدعم التقنية لأنظمة وخدمات المعلومات، عن تحقيق الشركة نموًّا سنويًّا يصل لنحو 40%، بإيرادات بلغت العام الماضي 2 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 2.8 مليون جنيه خلال 2021.

وقال عبد المنعم في تصريحات لجريدة «دوت الخليج»، إن الشركة تستهدف العام المقبل الحفاظ على حجم إيرادات يدور حول ذات المعدل المتوقع للعام الجاري، على أن ترتفع الإيرادات في 2023، إلى 3.9 ملايين جنيه.

وأوضح عبد المنعم أن الشركة تعمل على حلول دعم خدمات تقنية المعلومات IT، للشركات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة، وذلك عن طريق العمل على توفير نظام إلكتروني متكامل لتلك الشركات ودورة العمل فيها، عن طريق شراء التطبيقات والمواقع جاهزة، من شركات عالمية متخصصة، بدلًا من البرمجة الخاصة -التي تتكلف في أغلب الأحيان مبالغ كبيرة- موضحًا أن الشركة تعمل على تدريب وتوجيه الموظفين على تلك الأنظمة، وحل المشكلات التقنية بها عن بعد.

وأوضح عبد المنعم، أن الشركة تتيح لعملائها من الشركات تطبيقًا إلكترونيًّا من برمجتها الخاصة، للتواصل مع موظفيها عن بعد، لحل أي مشكلات تقنية تواجههم، من خلال تقديم دعم فني وتقني على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن فرق الدعم تعمل على حل المشاكل المختلفة للعملاء عن بُعد، عن طريق برامج محملة على أجهزة موظفي الشركة المتعاقدة تتيح التحكم عن بُعد، فضلًا عن استخدام أنظمة الحوسبة السحابية.

وأشار المدير التنفيذي لشركة PyramidBITS، إلى أن الخدمات المقدمة عن بعد تشمل الحالات البسيطة والمتوسطة، بداية من تحميل نسخة الويندز وحل مشكلاتها، وتحميل البرامج المختلفة وحل أي مشكلات تخصها، مرورًا بحل المشكلات الرقمية بنظام الشركة الإلكتروني والسيرفرات، وصولًا إلى إتاحة التطبيق الإلكتروني المخصص لتنظيم دورة العمل وحل المشكلات رقميًّا عن بعد عن طريق فرق الدعم.

وقال: في حالة المشكلات التي يتطلب حلها تواجد مندوب على أرض الواقع، تقوم الشركة بتوفير موظف متخصص، للعميل في مقر عمله، لا سيما في حالات Hardware.

تطوير حلول رقمية للشركات العاملة بالنظم التقليدية

وشدد عبد المنعم، على أن فكرة نموذج عمل الشركة يستند في الأساس إلى تقديم وحل مشاكل خدمات IT بشكل رقمي مرن، للشركات التي لا تتحمل ميزانياتها أعباء توظيف مهندسين ومتخصصين في مجالات IT المختلفة.

وأشار عبد المنعم إلى أن الشركة تستهدف أيضًا تطوير حلول IT رقمية، للشركات التي تعمل بالنظم التقليدية، مثل شركات المحاماة والمحاسبة والتوريدات، وذلك بتوفير أنظمة البنية التحتية التكنولوجية، وخدمات الدعم الفني والتقني.

وذكر المدير التنفيذي لشركة PyramidBITS أن الشركة ضخت منذ إنشائها في 2016، استثمارات ذاتية بقيمة 3 ملايين جنيه، وأنها بدأت في تحقيق الربحية بعد 6 أشهر فقط من الإنشاء، مشيرًا إلى أن عدد عملاء الشركة يبلغ حاليًا 15 عميلًا، لشركات في مصر والسعودية والكويت والإمارات، ومن المستهدف الوصول إلى 25 عميلًا العام المقبل.

وأكد عبد المنعم، أن الشركة تسعى وراء نمو حجم أعمالها وتوسعها بالسوق، مؤكدًا عدم نية أي من المساهمين الحاليين في التخارج في الوقت الحالي، مع إمكانية إدخال مستثمرين جدد في الشركة، لتسريع عمليات النمو وزيادة حجم الربحية.

وعن الخطط المستقبلية، قال عبد المنعم إن الشركة ستعمل في 2022 على تطوير التطبيق الإلكتروني الخاص بها، والمخصص للتواصل وحل مشكلات العملاء، بإضافة إمكانية الاستعانة بمهندسي IT عن بعد، بنظام Freelance بهدف تسريع عمليات حل مشاكل العملاء التي تطلب حضور مندوب من الشركة.

وأضاف أن الشركة تعمل على زيادة عدد الموظفين، العام المقبل، إلى نحو 25 موظفًا، بدلًا من 12 موظفًا حاليًا، وذلك لاستيعاب حجم الزيادة المتوقعة في الأعمال.

واستبعد المدير التنفيذي لشركة PyramidBITS، أن تضيف الشركة خدمات البرمجة أو التصميمات، في المرحلة المقبلة، قائلًا إن الشركة تهدف لتعظيم خدماتها الحالية بدلًا من الدخول في توفير خدمات تقليدية حجم المنافسة فيها كبير.

وقال عبد المنعم، إن الشركة تطمح في الحصول على تمويل مليوني جنيه العام المقبل عن طريق الجهات المانحة والمستثمرين لتسريع عمليات النمو، منوهًا عن أن الطرح في البورصة مطروح وفكرة مرحب بها، لكن في فترات زمنية لاحقة، لا سيما أن حجم الشركة واستثماراتها ما زالت ناشئة وفي مراحلها الأولى.