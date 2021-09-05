منصة ينفع تتوسع في طرح الدورات التعليمية إلكترونيا

محمد مصطفى _ قال إسلام حسين، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ينفع yanfaa، المختصة بتقديم خدمات تعليمية عن بُعد باشتراكات مدفوعة، إن عدد الزيارات المسجلة للموقع الإلكتروني وصل إلى 491 ألف زائر منذ إطلاق الشركة خدماتها في يوليو 2020، لافتًا إلى سعي الشركة للحصول على تمويل بهدف تسريع النمو، لا سيما مع ازدياد الحاجة للحصول على المواد التعليمية عن بُعد واتجاه المجتمع إلى حلول التعليم الإلكتروني.

عدد زيارات الموقع وصل إلى 491 ألفا منذ الإطلاق في يوليو 2020

وأوضح حسين في تصريحات لجريدة «دوت الخليج»، أن عدد زيارات الموقع منذ تدشينه مطلع يوليو 2020 وحتى نهاية العام، بلغت 160 ألف زيارة، لافتًا إلى أن معدل الإقبال على الموقع شهد زيادة خلال عام 2021 ليبلغ عدد الزيارات خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 253 ألف زيارة.

أضاف أن عدد المشتركين المسجلين على المنصة شهد تطورًا منذ إطلاق الخدمة بالموقع حيث بلغ 13 ألفًا و570 مشتركًا في 2020، بينما سجل 24 ألفًا و275 مشتركًا في النصف الأول من العام الجاري، لافتًا إلى أن عدد المشتركين يشمل الاشتراكات المدفوعة وغير المدفوعة – المفعلة وغير المفعلة.

وأرجع المدير التنفيذي لشركة ينفع، زيادة نسبة النمو إلى اتجاه الدولة على مستوى الحكومة أو الأفراد، لحلول التعليم الإلكترونية، لسهولة الحصول عليها من المنزل دون أي عناء وبتكلفة مادية أقل من التعليم الحضوري، لا سيما في ظل الأعباء الاقتصادية، وحالة الركود ونقص السيولة التي أصابت السوق نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن حجم استثمارات الشركة منذ افتتاحها، بلغ نحو 3.5 ملايين جنيه، في الوقت الذي سجلت فيه الإيرادات نحو 4 ملايين و50 ألف جنيه، مشددًا على أن الشركة لا تزال -كحال غالبية الشركات الناشئة- تحقق خسائر مجمعة، نظرًا للإنفاق الكبير على عمليات تطوير وتحسين التكنولوجيا والتسويق لجذب قاعدة أكبر من العملاء.

نستهدف دخول مجال التعليم الجامعي.. وزيادة إنتاج المحتوى للوصول إلى 300 كورس بنهاية 2022

وأشار إلى أن الشركة تخطط للوصول للربحية الكاملة بنهاية العام المقبل، كما تستهدف زيادة إنتاج الدورات التعليمية إلى 300 دورة بدلًا من العدد الحالي البالغ 110 دورات، وأوضح أن الشركة ستطلق مطلع العام المقبل كورسات تعليمية متخصصة لطلبة الجامعات.

ولفت إلى أن دراسات السوق أشارت لضرورة إطلاق مثل هذه النوعية من الدورات التعليمية المتخصصة، لجذب الطلاب للمنصة منذ الصغر، لضمان الحد الأدنى من استمرار اشتراكهم المستقبلي بالمنصة، وتلقي الدورات التعليمية العامة الهادفة لتطوير المهارات والمعارف فيما بعد.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة ينفع، أن الشركة تستهدف التوسع في إنتاج الدورات التعليمية الملائمة للسوق الخليجية وخاصة السعودية، ومن ثم شمال إفريقيا، خاصة أن أكبر عدد زوار ومشتركين للمنصة بعد مصر، هي دول السعودية، وشمال إفريقيا.

وعن هيكل الملكية، قال حسين إنه يمتلك حصة أغلبية تبلغ 59%، والباقي موزعة على عدد من المستثمرين الأفراد، مشيرًا إلى أن الشركة تعتزم إدخال مستثمرين جدد لمواصلة النمو.

وذكر المدير التنفيذي لشركة ينفع، أن استثمارات الشركة لا تقتصر على الحلول التكنولوجية فحسب، بل تشمل بعض الأصول، ممثلة في 3 استديوهات تصوير صوت وصورة بمقر الشركة، يتم من خلالها إنتاج المحتوى التعليمي، موضحًا أن الشركة تعتزم زيادة عدد الاستديوهات والتوسع، خاصة في السعودية والإمارات.

وعن تكلفة إنتاج المحتوى، أوضح حسين، أن الشركة تتعاقد مع أشخاص من ذوي الخبرة في مجالاتهم، لإنتاج المحتوى التعليمي للمنصة، ويكون ذلك بنظامين مختلفين، أولهما دفع الشركة قيمة محددة لمقدم المحتوى نظير شرائه، أو بنسبة متفق عليها بين الطرفين، على أساس عدد المشتركين وزوار «الكورس».

وأشار حسين، إلى أن الشركة تركز حاليًا على بناء اسم قوي في سوق التعليم الإلكتروني، وتحقيق انتشار واسع، ثم تحقيق الربحية الكاملة، ومن ثم الطرح في البورصة، مشددًا على أهمية الذهاب إلى مرحلة الإدراج بالبورصة، لضخ استثمارات جديدة في سوق واعدة.

وأوضح المدير التنفيذي لينفع، أن المنصة توفر أنظمة اشتراك متنوعة، سواء بشكل شهري، أو سنوي، أو نصف سنوي، بأسعار تبدأ من 100 جنيه.

يذكر أن ينفع أطلقت 1 يوليو 2020، وهي منصة إلكترونية تتيح دورات تعليمية متنوعة في مجالات متعددة، نظير اشتراكات مدفوعة.