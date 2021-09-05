شركات التكنولوجيا تواصل النمو.. وتتطلع لمحطة الطرح بالبورصة

محمد مصطفى _ شهدت الشركات الناشئة بمصر رواجًا ونموًّا ملحوظًا واهتمامًا كبيرًا من الجهات التمويلية والاستثمارية في السنوات القليلة الماضية، ومنحت جائحة كورونا نشاط تلك الشركات وخاصة المعتمدة على الحلول التكنولوجية دفعة كبيرة وقفزة وانتعاشة غير مسبوقة في النمو، في ظل اتجاه المجتمع، حكومة وشعبًا، لزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية في مختلف مناحي الحياة لتطبيق الإجراءات الاحتزازية والتباعد الاجتماعي وتجنب التزاحم للحصول على الخدمات.

ومؤخرًا لمع نجم الشركة الناشئة «سويفل» للنقل الجماعي الذكي والتي شقت طريقها للعالمية عبر الاستحواذ على شوتل الإسبانية المتواجدة بعشر أسواق دولية منها 8 بأوروبا، والسعي للطرح في بورصة ناسداك بعد صفقة الاندماج مع شركة أمريكية، وفي هذا الملف تستعرض جريدة «دوت الخليج» مع عدد من الشركات التكنولوجية، عملياتها، وخططها المستقبلية سواء في السوق المحلية أو الخارجية، وإمكانية الطرح في البورصة لتأمين مصادر تمويل جديدة على غرار النجاح الكبير الذي حققته شركة سويفل المصرية.

أجمع ممثلو الشركات على زيادة نسبة النمو، والأرباح المباشرة من العمليات بفعل تداعيات جائحة كورونا والتي جاءت في صالح قطاع التكنولوجيا والاتصالات على عكس كثير من القطاعات الاقتصادية، فيما اختلفوا حول وصول واستقرار الشركات عند مرحلة تحقيق الأرباح، نظرًا للاستثمارات الكبيرة اللازمة لتدعيم وتطوير البنية التكنولوجية والتسويق، في إطار المساعي للوصول لأكبر عدد من العملاء وإرضائهم بخدمة رقمية بجودة عالية تغني عن المعاملات التقليدية.

وأشارت الشركات إلى اعتزامها مواصلة التقدم للوصول لمرحلة الطرح في البورصة، في فترات متباينة لاحقة، اقتداء بتجربة سويفل في السوق العالمية، وفوري بالسوق المحلية.

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