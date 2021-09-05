هاشم السيد: البورصة تحتاج إلى مزيد من الدعم.. وأغلبية السوق ترفض الضرائب

إسلام فضل _ قال هاشم السيد، عضو مجلس إدارة البورصة، والرئيس التنفيذي لشركة أودن للاستثمارات المالية، إن قرار وزارة المالية لم يضف جديدًا على قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، لكن أغلب مستثمري سوق المال رافضون بشكل كامل للقانون منذ البداية وقبل تأجيل تطبيقه.

أضاف السيد، أن المستثمرين في سوق المال يطالبون بإلغاء القانون، لافتًا إلى أنه في حال عدم إلغائه يجب تأجيله بشكل كامل لحين عودة السوق للرواج من جديد.

بعض المناقشات تجري خلال الفترة الراهنة لعرض بعض التعديلات على وزارة المالية

وذكر أن هناك بعض المناقشات تجري خلال الفترة الراهنة لعرض بعض التعديلات على وزارة المالية قبل تنفيذ القانون، مؤكدًا أن البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لن تتدخل في هذه المحاولة.

وأشار إلى أنه ليس هناك انحياز في القانون تجاه الاستثمار في أوراق الدين على حساب الأسهم، وأيضًا ليس هناك انحياز للمستثمر غير المقيم أو المقيم، ولكن التوقيت لا يسمح بفرض أعباء ضريبية على المستثمرين خلال الوقت الراهن.

وأوضح أن سوق المال تحتاج خلال الفترة الحالية إلى المزيد من الدعم وطمأنة المستثمرين في ظل الأزمات العديدة المتكررة، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا رئاسيًّا بدعم سوق المال عكسته التصريحات الرئاسية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن السوق المحلية تحتاج إلى مزيد من الشركات المقيدة في البورصة، من خلال تشجيع المستثمرين على الطروحات، كما تحتاج السوق إلى زيادة أعداد المتعاملين بها، وهذه العناصر قد تتأثر سلبًا بتطبيق القانون.