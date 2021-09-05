أوراسكوم للتنمية تطلق O West Club في غرب القاهرة على 38 فدان

بكر بهجت _ أطلقت شركة أوراسكوم للتنمية مصر نادي O West Club في منطقة غرب القاهرة على مساحة 38 فدان.

وقال عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة قبل قليل، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن النادي يمثل خطوة جديدة الشركة في هذا النشاط، بعد تجربتها الأولى لنادي الجونة مشيرا إلى أنه من المخطط أن يبدأ النادي نشاطه الفعلي خلال عامين.

وأضاف الحمامصي أن الشركة بدأت في محادثات مع العديد من الأكاديميات العالمية لاستقطابها والتعاون معها في النادي، وذلك بمختلف الانشطة الرياضية، موضحا أن اهتمام الشركة بتوفير احتياجات الشباب وخاصة في النشاط الرياضي، يأتي تماشيا مع تحركات الدولة في هذا الاتجاه.

وتابع أن النشاط الرياضي يأتي ضمن خطة الشركة لإقامة مدينة متكاملة في غرب القاهرة، أسوة بكافة المشروعات التابعة لها، وفي مقدمتها مدينة الجونة.