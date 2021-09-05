محمد العاصي: استثمارات المطورين بالمشروعات لا تقتصر على المساحات البنائية

بكر بهجت _ قال المهندس محمد العاصي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة البروج مصر للاستثمار، إن احتساب نسبة 30% من المشروع لا بد أن تتم على أساس مساحة الأرض ككل، وليس المساحة البنائية فقط، وذلك لأن المطور يوجه جزءًا كبيرًا من تكلفته الاستثمارية إلى أعمال اللاند سكيب والمرافق الخاصة بالمشروع، مشيرًا إلى أن تنفيذ أعمال بالمشروع تعادل 30% من الأعمال ككل هو المقياس الذي يجب اعتماده.

الشركات ذات الملاءة المالية المرتفعة ستتمكن من التكيف مع الإجراءات

أضاف العاصي، أن الشركات ذات الملاءة المالية الجيدة هي التي ستتمكن من التكيف مع الإجراءات والاستمرارية، وإن كان تطبيق ذلك سيولد ضغوطًا مالية عليها، إذ إن جميع الشركات العاملة في السوق العقارية بمصر تعتمد على محورين على الأقل من 3 طرق متعارف عليها لتوفير السيولة اللازمة لإقامة مشروعاتها، والتي تتمثل في التمويلات الذاتية وإيرادات المبيعات والتمويلات البنكية، وهو ما يعني أن الوقف الإجباري لتوليد السيولة عبر المبيعات لحين الانتهاء من بناء 30% من المشروع سيضغط على الشركات ما لم يتم تقديم تيسيرات أخرى لها في المقابل.

وأوضح العاصي، أن التيسيرات المطلوب تقديمها للمطورين يمكن أن تكون في الجزئية المتعلقة بسداد قيمة بالأراضي من خلال زيادة فترات السداد وتخفيض سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن أغلب الشركات لديها العديد من الخطط التوسعية التي تسعى لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

زيادة أجل سداد قيمة الأراضي يخفف الضغوط على الشركات

وبحسب تصريحات سابقة لجريدة «دوت الخليج»، كشف العاصي أن شركة البروج مصر تخطط للاستثمار في مشروعات متعددة الاستخدامات وسكنية فندقية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدة مناطق، أبرزها العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن الشركة اقتربت من الحصول على أرض لمشروعها المقبل.

وتستهدف شركة البروج مصر وفق ما أعلنته في وقت سابق، تحقيق مبيعات بقيمة 3 مليارات جنيه من مشروع Sixty Iconic Tower الذي سيتم تنفيذه خلال 3 سنوات.