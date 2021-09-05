وزير الاتصالات: الأمن السيبراني أحد أهم ركائز الاقتصاد الرقمي في العالم

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن الأمن السيبراني أصبح أحد أهم ركائز الاقتصاد الرقمي فى العالم وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة رفع الوعي بخطورة التهديدات السيبرانية.

وأوضح أن تفعيل منظومة الأمن السيبراني فى مختلف قطاعات الدولة، وحماية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمؤسسات المختلفة من المخاطر السيبرانية لابد أن يواكبه فهمٌ حقيقى من المجتمع بما يتهدده من مخاطر فى ظل ما يشهده العالم من نمو مستمر فى أعداد مستخدمى الأجهزة والنظم الذكية، وتزايد الهجمات الإلكترونية المتعددة.

جاء ذلك فى كلمة مسجلة للدكتور عمرو طلعت خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر السنوى الخامس لأمن المعلومات الذى يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري خلال الفترة من 5 حتى 7 سبتمبر تحت عنوان (الأمن السيبرانى فى عصر التحول الرقمي).

وأضاف طلعت، إن الظروف العصيبة التى شهدها العالم نتيجة للجائحة جعلت التكنولوجيا حجر الزاوية الأساسية الذى تعتمد عليه المجتمعات فى إدارة الأعمال والمعاملات مما أدى لارتفاع معدلات استخدام الخدمات الرقمية وزيادة الاعتماد على المعاملات الإلكترونية.

وأشار أن التحول السريع نحو الاقتصاد الرقمي العالمي وما يتم خلاله من رقمنةٍ للعمليات والخدمات والمعاملات التجارية قد أدى لزيادة هائلة فى حجم الهجمات السيبرانية فى ضوء التطور الكبير فى تقنيات الإنترنت المظلم على نحوٍ مكَّن مرتكبى الجرائم السيبرانية من جعلِها عابرةً للحدود.

وأوضح طلعت أن وزارة الاتصالات تعمل على توفير كافة العناصر الداعمة لعملية التحول الرقمي من خلال مشروعات رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية بما يتيح نفاذ أكبر للمعلومات ويضمن جودة واستمرارية خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين فى ظل جهود الدولة لبناء مصر الرقمية والتى لاتقتصر فقط على رقمنه الخدمات الحكومية ولكن تتسع لتتضمن تطوير أداء الحكومة بشكل شامل وحوكمة أنشطتها.

وأكد على حرص الوزارة على توفير بنية معلوماتية رقمية مؤَمنة حيث يتم إيلاء اهتمامًا كبيرًا بالأمن السيبرانى وتأمين البيانات وفقًا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى وذلك من خلال وضع منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبراني وبناء القدرات الوطنية المتخصصة فى مجالات الأمن السيبراني.

ولفت إلى حصول مصر على المركز الثالث والعشرين عالميًا من بين 193 دولة فى مؤشر الأمن السيبراني(GCI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات حيث حققت مجموع درجات بلغ 95,48 نقطة بعد أن كانت قد سجلت 88,3 نقطة فى عام 2017 وذلك بناءً على المعايير التى سبق أن حددتها الأجندة العالمية للأمن السيبراني.