تويوتا إيجيبت تفتتح فرع جديد في الإسكندرية.. يقدم لأول مرة بيع لكزس الفاخرة

شاهندة إبراهيم – افتتحت شركة تويوتا إيجيبت وكلاء العلامة اليابانية في السوق المحلية، أحدث فروعها في مدينة الإسكندرية بمنطقه سموحة التي تعتبرأحد أهم المناطق الحيوية.

وبحسب بيان الشركة، يقدم الفرع لأول مرة بيع سيارات لكزس الفاخرة في الإسكندرية، هذا بالإضافة إلى موديلات تويوتا المختلفة.

ومن جانبه، نقل البيان تعليق أحمد منصف الرئيس التنفيذي للشركة، قائلًا: “نشعر بالفخر لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، وتوطيد مكانة علامة سيارات تويوتا ولكزس المتميزتان لدى العميل المصري، ونأمل من خلال خطتنا المستقبلية للتوسع الجغرافي في مختلف محافظات الجمهورية، وأن نستكمل نجاحات تويوتا إيجيبت وإرثها العريق في مصر، فضلًا عن خدمة قطاع عريض من العملاء الحاليين والمستقبليين”.

وأضاف: “إن إفتتاح فروع جديدة يأتي بهدف تزويد السوق المصري بجميع موديلات تويوتا ولكزس الرائدة، كما نعمل على تطوير خدماتنا وتقديم قيمة أعظم لراحة عملائنا على مستوى الجمهورية”.

وأشار منصف، إلى أن الاختيار وقع على منطقة سموحة بالإسكندرية لإفتتاح أحدث فروعنا، لتلبية الطلب المتزايد على سيارات تويوتا ولكزس في هذه المدينة العريقة.

وتغطي فروع مجموعة شركات تويوتا إيجيبت الحالية العديد من المحافظات، ومنها: القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والعالمين وجنوب سيناء.

وتمتلك “تويوتا إيجيبت” شبكة كبيرة مكونة من 21 موزع معتمد في مختلف إنحاء الجمهورية لتوفير مبيعات السيارات وخدمات ما قبل وما بعد البيع، وكذلك البيع المباشر لقطع الغيار والزيوت الأصلية.