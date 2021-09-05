مؤشر البورصة الرئيسي يفقد 1.82% .. والسبعيني يهوى بنحو 3.75%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي .

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.82%، وأغلق عند مستوى 11095 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 1.18%، وأغلق عند مستوى 46.92 جنيه.

وهوى كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 3.75% و 3.49% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.516.067 مليار جنيه على 196 شركة من خلال 58.191 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 153 شركة مقابل ارتفاع 17 بينما لم تتغير أسعار 26.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 33.442 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 100.201 مليون جنيه، مقابل 66.759 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 25.483 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 25.607 مليون جنيه مقابل 123.841 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 7.959 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 9.328 مليون جنيه، مقابل 1.369 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % العربية للمحابس 2.54 3.04 19.69 الإسماعيلية مصر للدواجن 10.01 11.03 10.19 الملتقي العربي للاستثمارات 3.93 4.09 4.07 وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي 76.33 79.29 3.88 المنصورة للدواجن 2.22 2.3 3.60

الأسهم الأكثر انخفاضا