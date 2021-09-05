ياس القابضة توقع اتفاقية نهائية للاستحواذ على جلف إنجيكت

أعلنت شركة ياس القابضة، المجموعة الاستثمارية التي تتخذ من أبوظبي بدولة مقراً لها، عن توقيع الاتفاقية النهائية للاستحواذ على “جلف إنجيكت ذ.ّذ.م”، الشركة الرائدة في مجال تصنيع وتطوير الحقن والمحاليل الوريدية المعقمة في شركة الخليج للصناعات الدوائية “جلفار” والتي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لها.

ووفقا لبيان صادر اليوم، وقّع الاتفاقية النهائية للاستحواذ الكلي، الذي يشمل “جلف إنجيكت – فرع المنطقة الحرة في جبل علي”، شركة “جلوبال ون هيلث كير” القابضة، الذراع الاستثمارية المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية للشركة الأم.

وتأتي خطوة الاستحواذ ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق محفظة شركاتها المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية لتضم الشركات المتخصصة في الصناعات الدوائية الحيوية، والتصنيع، وسلسلة توريد المستلزمات الطبية. بالإضافة إلى شركات تطوير أنظمة إدارة المستشفيات والعيادات، والتكنولوجيا الطبية، وتأهيل الكوادر المتخصصة في تقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية.

ويتزامن الإعلان عن هذا الاستحواذ مع تصدر دولة الإمارات قائمة الدول العربية، واحتلالها المركز الثلاثين عالمياً من بين 152 دولة في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الذي صدر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” وفق تقريرها لعام 2021.

كما يتماشي مع رؤية مشروع “300 مليار” الذي يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرامية إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وتعليقاً على هذا الاستحواذ قال المهندس مرشد الرديني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: “يسعدنا الإعلان عن إتمام عملية استحواذ ياس القابضة على جلف إنجيكت. فبإتمام هذا الاستثمار نعزز جهودنا لبناء محفظة أعمال متطورة وشاملة في قطاع التوزيع والتصنيع. إن مرافق جلف إنجيكت الإنتاجية تحقق قيمة استثمارية مستدامة في محفظة أعمالنا بما يتماشى مع التزامنا بتطوير قطاع الرعاية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى”.

ومنذ تأسيس جلف إنجيكت عام 1994، تخصصت تصنيع وتطوير الحقن والمحاليل الوريدية المعقمة في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر وحدتها الإنتاجية في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، لتُصنّع نحو خمس وستين منتج يشمل الحُقن، والحقن الوريدية والمضادات الحيوية ومواد التخدير الموضعي، والمحاليل الطبية التي تُستخدم في علاج الأمراض المزمنة والحرجة.

من جانبه قال سوريش فايدهياناثان، الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة ياس القابضة: “إن هذا الاستثمار يتضافر مع جهود جلوبال ون هليث كير لتعزيز مكانتها كشركة استثمارات طبية رائدة في مجال الرعاية الصحية. كما يتسق مع رؤية ياس القابضة الريادية في تعزيز الصناعة المحلية، وبالتالي تحقيق أهداف دولة الإمارات بعيدة المدى”.

بدوره استرسل أشرف رضوان الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ون هيلث كير قائلاً: “يُكمّل هذا الاستحواذ جهود شركة ويلفارما للصناعات الدوائية لتحقيق رؤية جلوبال ون هيلث كير. فهذا الاستثمار يعزز من ريادة ياس القابضة في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أضاف أنها ستصبح من بين أبرز ثلاث مصنعين في منطقة الشرق الأوسط؛ من خلال تقديم حلول علاجية متكاملة في مجال الحقن العضلية والحقن الوريدية والمحاليل الطبية الدوائية والمضادات الحيوية الوريدية. وبفضل الإنتاج المشترك بين جلف إنجيكت وويلفارما ستتخطى القدرة الإنتاجية لجلوبال ون هيلث كير 28 مليون وحدة من إجمالي المحاليل الوريدية الدوائية، والمضادات الحيوية الوريدية، بالإضافة إلى 20 مليون أمبولة من محاليل الحقن العضلي والوريدي وأدوية التخدير وغيرها من الحقن العلاجية المتخصصة، و1.2 مليون وحدة من مستحضرات ومنتجات التعقيم، بما في ذلك المحاليل المستخدمة في عمليات غسيل الكلي”.

واختتم رضوان تصريحه قائلاً:” إن منتجات جلف إنجيكت ستتكامل مع منتجات ويلفارما المتنوعة والتي تشمل منتجات العلاجات الوريدية ومستحضرات العين”.