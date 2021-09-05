رنا ممدوح _ قلصت المؤسسة الثلاثية للتصنيع والتجارة والتسويق / المصرف المتحد، حصتها في رأسمال شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية لتصبح 3.576% بدلا من 9.323%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المؤسسة الثلاثية للتصنيع باعت 452 ألف سهم مقابل 15.650 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 34.17 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الاوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المؤسسة الثلاثية للتصنيع قلصت حصتها في النصر لتصنيع الحاصلات إلى 3.6% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.