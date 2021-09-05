البنك الأهلي يطلق خدمة سداد مصروفات الجامعات المصرية للطلاب الوافدين بالعملات الأجنبية

أطلق البنك الأهلي المصري خدمة جديدة بهدف سداد مصروفات الجامعات المصرية للطلاب الوافدين بالعملات الأجنبية، وهو ما يأتي تماشيا مع المبادرة الرئاسية “ادرس في مصر” وضمن مبادرات وزارة التعليم العالي بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

ومن جانبه صرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ان تلك الخدمة تأتي في إطار الدعم الدائم والمتنامي من البنك للمبادرات القومية وحرصا على تسهيل كافة المعاملات المصرفية للطلبة الوافدين اللازمة لسداد مصروفاتهم الجامعية بالعملات الأجنبية.

وأشار أنه يعمل على جذب وتسهيل إجراءات قيد الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد العليا المصرية من خلال إتاحة مختلف الخدمات التي قد يحتاج اليها الطلبة، وهو ما يسهم في إنجاح مبادرة ادرس في مصر، ويأتي ذلك في ضوء التكليفات الرئاسية الخاصة بتطوير منظومة الطلاب الوافدين وتقديم خدمات مميزة لهم لتذليل الصعوبات وتيسير الاجراءات اللازمة للتقدم للدراسة في مصر .

وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إن الخدمة ستتيح للطلاب الوافدين الايداعات النقدية لسداد المصروفات بالعملات الأجنبية داخل فروع مصرفنا بمختلف المحافظات والتي تزيد عن 570 فرع أو خصما من حساب الطالب، وذلك كمرحلة أولي.

ولفت أن ذلك يمكن الطلاب الوافدين في كافة الجامعات الحكومية والأهلية بجميع أنحاء الجمهورية من سداد المصروفات بسهوله ويسر وأيضا الاستفادة من باقة الخدمات والمنتجات المصرفية للبنك الأهلي من حسابات وبطاقات مدفوعة مقدما وتحويلات وغيرها من الخدمات المصرفية المتميزة التي يقدمها البنك الأهلي.

ونوه أن ذلك يدعم سعي البنك الدائم لاجتذاب شرائح أكثر من العملاء والتي تأتي من ضمنها شريحة الطلاب الوافدين تدعيما لخطة الدولة للشمول المالي والتي تعد أهم استراتيجيات البنك.