مصر إيطاليا توقع عقود مقاولات بقيمة 600 مليون جنيه بمشروعي البوسكو وفينشي

بكر بهجت – وقعت شركة مصر إيطاليا العقارية عقود مقاولات بقيمة 600 مليون جنيه مع 4 شركات؛ لتنفيذ أعمال بمشروعي البوسكو وفينشي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الشركة، في بيان، إنها تعاقدت مع سوليد للمقاولات لتنفيذ أعمال في مشروعها البوسكو بالعاصمة الإدارية، مقابل 400 مليون جنيه، كما تعاقدت مع 3 شركات مقاولات أخرى لتنفيذ الأعمال الخرسانية، لمشروع ﭬينشي بالعاصمة الإدارية بقيمة 200 مليون جنيه.

ولفتت مصر إيطاليا العقارية إلى أن التعاقد مع شركة سوليد بشأن المرحلة الثالثة بمشروع البوسكو، وبدأت بالفعل العمل بالمشروع في منتصف شهر اغسطس الماضي، على أن يتم الانتهاء من العمل بالمشروع خلال 18 شهرا من تاريخ البدء.

وقال محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إنها تحرص دائما على الاستعانة بالشركات المتخصصة في جميع الأعمال التي تتطلبها مشروعات الشركة، ومن ضمنها مشروعي البوسكو وﭬينشي بالعاصمة الإدارية الجديدة باعتبارهما الأهم للشركة.

وأوضح أن سوليد تعمل على إنجاز المهام المتفق عليها في الوقت المحدد لها بما يساهم في تسريع وتيرة العمل وتنفيذ المرحلة في موعدها بالإضافة إلى توقيع 3 تعاقدات أخرى مع 3 شركات لتنفيذ الأعمال الخرسانية فقط بمشروع ﭬينشي بالعاصمة على أن يبدأ العمل بمشرو ع ﭬينشي الأيام الجارية من الأعمال الخرسانية في 6 مبانٍ خلال 18 شهرا من تاريخ البدء.

وأضاف العسال أن مصر إيطاليا العقارية تعتزم عقد شراكات أخرى في الفترة القادمة مع شركة “سوليد” من أجل العمل على مشروعاتها الأخرى وبحجم أعمال كبير.

وتابع أن مشروعات مصر إيطاليا العقارية تأتي تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لتنمية العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة وأن البوسكو وﭬينشي سيكونان ضمن مشروعات الجيل الرابع التي تحقق الاستدامة بشكل متكامل وبمفهوم شامل وكلاهما يقع بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه، قال المهندس كريم فوزي، الرئيس التنفيذي لشركة سوليد، إن التعاون مع مصر ايطاليا العقارية، يعتبر إضافة جديدة لسجل أعمال الشركة وخاصة في منطقة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن الفترة الراهنة تشهد قيام عددا من الشركات الكبرى بالقطاع الخاص بتقديم عروض لتولي تنفيذ عدد من المشروعات التابعة لها بالعاصمة، وأن قرار التعاون مع مصر إيطاليا العقارية جاء بعد دراسة شاملة للأعمال تمهيدا للبدء فيها خلال الموعد المتفق عليه.

ولفت فوزي إلى أن العاصمة الإدارية في الفترة الأخيرة أصبحت من أكبر المناطق جذبا للاستثمارات العقارية في ظل اهتمام الدولة بتلك المنطقة والعمل على تطويرها.