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روسيا تسجل أكثر من 18 إصابة و793 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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وكالات – سجلت روسيا 18645 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، فضلا عن 793 وفاة.

ورفعت هذه الأرقام العدد الإجمالي للإصابات إلى 7 ملايين و12599 وإجمالي الوفيات إلى 187200.

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وتسجل هيئة الإحصاء الحكومية الروسية (روستات) إحصاءاتها الخاصة، وقالت في أغسطس إن عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 والأسباب المرتبطة به بين أبريل من العام الماضي ويوليو الماضي بلغ 365 ألفا.

وأظهرت بيانات الهيئة أن عدد الوفيات فوق المعدلات الطبيعية، التي يقول بعض علماء الأوبئة إنها أفضل طريقة لقياس عدد الوفيات الحقيقي أثناء الوباء، وصل إلى 528 ألفا في يوليو.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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