الزكاة السعودية: بدء تطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية في 4 ديسمبر

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العربية دوت نت – دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، مكلفيها الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، إلى المسارعة في الاستعداد اللازم لتهيئة منشآتهم بمتطلبات المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية “فاتورة”، والمتبقي عليها 90 يومًا، حيث سيبدأ تطبيقها في 4 ديسمبر.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الأحد، بأن متطلبات الالتزام بالمرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية تتمثل في التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، وكذلك التأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية (فاتورة).
كما تتضمن متطلبات الالتزام التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية. وأيضا التأكد من تضمين عنوان الفاتورة وذلك حسب النوع المصدر.
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