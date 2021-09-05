مصر ترسل أطنانا من المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السودان

دوت الخليج – أقلعت طائرتا نقل عسكريتان محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية، التي تشمل كميات كبيرة من ‏الخيام والبطاطين المقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة؛ ‏للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين.‏

وأوضح بيان للمتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، عقيد أ ح/ غريب عبد الحافظ، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس ‏‎عبد الفتاح السيسي بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة عبر جسر جوي ممتد على مدار الأيام ‏القادمة لجمهورية السودان في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف ‏الأزمات والمحن.‏

ومن جانبه، أعرب الجانب السوداني عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل ‏مصر والمساندة التي تقدمها للشعب السوداني، مؤكدا أن تلك المساعدات تعكس روح ‏الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين.‏

وأضاف البيان أن تلك المساعدات تأتي تأكيدا لمتانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والسودان، وتعبيرا ‏عن “عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام لكلا الجانبين”.‏