مصر ترسل أطنانا من المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السودان

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دوت الخليج – أقلعت طائرتا نقل عسكريتان محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية، التي تشمل كميات كبيرة من الخيام والبطاطين المقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة؛ للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين.
وأوضح بيان للمتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، عقيد أ ح/ غريب عبد الحافظ، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة عبر جسر جوي ممتد على مدار الأيام القادمة لجمهورية السودان في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.
ومن جانبه، أعرب الجانب السوداني عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل مصر والمساندة التي تقدمها للشعب السوداني، مؤكدا أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين.
وأضاف البيان أن تلك المساعدات تأتي تأكيدا لمتانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والسودان، وتعبيرا عن “عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام لكلا الجانبين”.
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