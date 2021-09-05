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إيطاليا تسجل 49 حالة وفاة و5315 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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روسيا اليوم – أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، تسجيلها 5315 إصابة و49 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19”.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في الوفيات والإصابات اليومية، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 6157 إصابة و56 وفاة.

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وتعتبر إيطاليا الدولة الـ12 في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والـ9 من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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