إيطاليا تسجل 49 حالة وفاة و5315 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا اليوم – أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، تسجيلها 5315 إصابة و49 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19”.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في الوفيات والإصابات اليومية، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 6157 إصابة و56 وفاة.

وتعتبر إيطاليا الدولة الـ12 في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والـ9 من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.