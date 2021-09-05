مال وأعمال

أرامكو السعودية تخفض بيع سعر الخام الخفيف لآسيا

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– خفضت شركة أرامكو النفطية السعودية سعر بيع الخام الخفيف للعملاء في آسيا خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر وأبقت على سعر البيع لشمال غرب أوروبا والولايات المتحدة دون تغيير.

وخفضت شركة أرامكو علاوة البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الشرق الأقصى في أكتوبر إلى 1.7 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي بحسب وثيقة تسعير رسمية. وكانت العلاوة تبلغ 3 دولارات في سبتمبر.

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وحددت أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عند خصم 1.70 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال في شهر أكتوبر دون تغيير عن شهر سبتمبر.

كما لم يطرأ تغيير على سعر البيع الرسمي للولايات المتحدة بعلاوة 1.35 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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