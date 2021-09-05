برنامج متوسط المدى للاقتصادي التركي يتوقع تضخما 9.8% في 2022

وكالات – توقع برنامج متوسط المدى للاقتصاد التركي هبوط التضخم من 16.2% في نهاية العام الجاري إلى 9.8% بنهاية العام المقبل، بينما توقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 9% هذا العام قبل أن ينخفض إلى 5% العام المقبل.

كما يتوقع البرنامج المنشور في الصحيفة الرسمية انخفاض التضخم السنوي أكثر إلى 8% في 2023 وإلى 7.6% في 2024، في حين قدر أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.5% في عامي 2023 و2024.

وذكر البرنامج أن التضخم السنوي بلغ 19.25% في أغسطس ومن المتوقع أن ينخفض إلى 16.2% بنهاية هذا العام في ظل تراجع الأثر المتراكم لتطورات سعر الصرف وتصحيح في أسعار الغذاء.

وجاء في البرنامج “على الرغم من توقع حدوث تباطؤ في الطلب المحلي بقية العام… فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 9% مع تركيبة متوازنة من الطلب الداخلي والخارجي”.

وقال إن النمو سيعكس الأثر الإيجابي لطرح لقاحات فيروس كورونا ومساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد وتوقعات إيجابية للنشاط الاقتصادي بدعم من الطلب الخارجي.

وكانت بيانات رسمية أظهرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد التركي نما 21.7% على أساس سنوي في الربع الثاني، منتعشا بعد تباطؤ حاد قبل عام بفعل قيود كوفيد-19.