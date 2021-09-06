سبيد ميديكال تعتزم شراء 20 مليون سهم خزينة

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال في جلسته المنعقدة أمس، على شراء 20 مليون سهم خزينة وتمثل 1.803% من رأسمال الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المبرر وراء قرار شراء أسهم الخزينة لكونها فرصة استثمارية جيدة، مضيفه أنها تستهدف من هذا ارتفاع ربحية السهم.

وأشارت إلى أن عملية الشراء ستتم بسعر السوق وسيتم التنفيذ من خلال السوق المفتوح.

ووفقا للبيان، تمويل عملية الشراء ستكون من الموارد الذاتية للشركة، وسيتم في الفترة ابتدا من جلسة اليوم 6 سبتمبر وحتى 25 سبتمبر الجاري

يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وافق في مارس 2020 على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

وأصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.

ويتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة وفي ضوء تلك الإجراءات بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد ، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.