البترول تضع خطة طموح مع دراجون أويل الإماراتية لزيادة الإنتاج

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن جذب استثمارات جديدة إلى منطقة خليج السويس للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز يأتي ضمن أولويات عمل الوزارة وبرنامجها الحالي لتطوير وتحديث قطاع البترول.

وأوضح أنه يتم حاليًا تنفيذ برنامج للمسح السيزمي وجمع البيانات بخليج السويس بهدف اتاحة فرص جديدة للاستكشاف وزيادة الاحتياطيات والانتاج من هذه المنطقة التي تعد الأقدم بتروليا.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير اجتماع الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس ( جابكو) عبر الفيديوكونفرانس لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالى 2020/2021.

وأضاف الملا أن هناك خطة طموح جارى تنفيذها بالتنسيق مع شركة دراجون أويل الإماراتية الشريك في شركة جابكو لزيادة معدلات الإنتاج، فى ظل حالة من التفاؤل تسود حالياً بين أطراف الصناعة البترولية بسبب تحسن أسعار البترول عالمياً والذى يجعل الشركات العالمية اكثر إقبالا على ضخ مزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج بعد فترة عصيبة مثلت فيها جائحة كورونا تحدياً كبيراً لصناعة البترول العالمية من ناحية ضخ الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج.

واستعرض المهندس محمد المليجي رئيس الشركة أهم نتائج الاعمال والتي شملت تحقيق متوسط معدلات انتاج بلغ نحو أكثر من 61 ألف برميل يوميا، وبلغ عدد الآبار الجديدة التى تم حفرها 7 آبار، وتم وضع أحدث هذه الابار على الانتاج مؤخراً في الربع الاول من العام المالي الحالي بمعدل انتاج ألف برميل زيت خام يوميا، كما قدر إجمالى النفقات الاستثمارية بأكثر من 400 مليون دولار.

وأضاف أنه في إطار استمرار الجهود لتعزيز فرص واعدة للاستكشاف بخليج السويس، فقد تم الانتهاء من معالجة البيانات السيزمية لنحو 200 كم2 في منطقة غرب المرجان. وجارى الانتهاء من المسح السيزمي لنحو 345 كم اخري بقاع البحر.

وتباشر جابكو حالياً تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بخليج السويس تماشيا مع قانون البيئة المصري وفي إطار تعظيم الاستدامة كمحور اساسي للعمليات والأنشطة البترولية بخليج السويس.

حضر أعمال الجمعية كل من الجيولوجى أشرف فرج وكيل اول الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والمهندس على الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، وماركو روتوندى مدير عام شركة ايوك مصر التابعة لمجموعة إينى الإيطالية.