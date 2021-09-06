الطلبيات الصناعية في ألمانيا ترتفع بشكل مفاجئ خلال يوليو

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وكالات _ أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين نموا مفاجئا للطلبيات الصناعية في ألمانيا في يوليو لتسجل أعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات في 1991 مشيرة لبداية قوية للنصف الثاني من العام في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وكشفت البيانات التي نشرها مكتب الاحصاءات الاتحادي أن الطلب على السلع المصنوعة في ألمانيا ارتفع 3.4 بالمئة شهريا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.
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