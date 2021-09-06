المؤشر الرئيسي للبورصة يتراجع 0.47% في بداية التعاملات و السبعيني يفقد 1.64%

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم، تأثرا بإعلان القرار الاسترشادي لتطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على سوق المال.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية صباح اليوم أنه لم يتم فرض أى ضرائب جديدة على البورصة ولا توجد أي نية لذلك، موضحا أن القرار الوزارى رقم 428 لسنة 2021 الذي جاء تطبيقًا لأحكام القوانين السارية، والمعمول بها الآن، إنما يتضمن فقط القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وكذلك ضريبة الدمغة على التعامل فى الأوراق المالية.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.47%، ليتداول عند مستوى 11043 نقطة

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.06%، ليتداول عند مستوى 46.95 جنيه.

وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.64% و 1.48% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 249.477 مليون جنيه على 154 شركة من خلال 4.252 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 59 شركة مقابل ارتفاع 20 بينما لم تتغير أسعار 74.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 39.997 مليون جنيه، منها 22.141 مليون جنيه للمؤسسات، و17.856 مليون جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 37.051 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 131.1 مليون جنيه، مقابل 94.049 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 2.946 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 2.978 مليون جنيه، مقابل 32.694 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % العامة للصوامع والتخزين 53.13 59.99 12.91 المجموعة المصرية العقارية 6.8 7.26 6.76 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 79.29 83.92 5.84 تعليم لخدمات الإدارة 4.62 4.8 3.9 التعمير والاستشارات الهندسية 41.79 43.29 3.59

الأسهم الأكثر انخفاضا