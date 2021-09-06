‬الدولار قرب أقل مستوى في شهر وسط رهان على إرجاء تقليص التحفيز

_ حام الدولار قرب أقل مستوى في شهر مقابل نظراء رئيسيين يوم الاثنين، عقب تقرير وظائف أضعف من المتوقع أثار بعض التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد يرجئ بدء تقليص التحفيز.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات، 0.1 بالمئة إلى 92.201.

وكان قد نزل إلى 91.941 لأول مرة منذ الرابع من أغسطس يوم الجمعة حين أظهر تقرير الوظائف الأمريكي، الذي تجري متابعته عن كثب،أن أكبر اقتصاد في العالم أضاف أقل عدد من الوظائف في سبعة أشهر في أغسطس .

وتراجع اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.18685 دولار بعدما لامس أعلى مستوى منذ 29 يونيو في نهاية الأسبوع الماضي عند 1.1909 دولار.

ولقيت العملة الموحدة دعما من توقعات بأن البنك المركزي المصري الأوروبي الذي سيجتمع يوم الخميس اقترب من تقليص برنامجه التحفيزي.

وارتفع الدولار 0.09 بالمئة مقابل الين إلى 109.785 ين، وما زال يتأرجح في منتصف نطاق تداوله خلال الشهرين الماضيين.

واعترى الضعف الدولار الأسترالي لينخفض 0.19 بالمئة إلى 0.7434 دولار أمريكي ولكنه ظل قريبا من إغلاق يوم الجمعة عند 0.74775 دولار أمريكي وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 15 يوليو . ويتخذ بنك الاحتياطي الأسترالي قراراته بشأن السياسة النقدية يوم الثلاثاء.

ونزل الدولار النيوزيلندي 0.2 إلى 0.7139 دولار أمريكي بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 11 يونيو يوم الجمعة عند 0.7170 دولار أمريكي.

واستقرت بتكوين تقريبا عند 51774.43 دولار، بعد أن لامست في وقت سابق 51988.42 دولار، وهو مستوى لم تسجله منذ 12 مايو .

وجرى تداول منافستها الأقل حجما إيثر متراجعة قليلا عند 3925.98 دولار بعد أن تجاوزت أربعة آلاف دولار الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ منتصف مايو .