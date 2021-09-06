قطاع الأعمال: 3715 جنيها سعر القنطار في أول مزاد للقطن موسم 2021-2022

في إطار متابعة وزارة قطاع الأعمال العام لتطبيق منظومة تداول القطن الجديدة والتي بدأت بمحافظات الوجه القبلي، تم إجراء أول مزاد على الأقطان للموسم 2021-2022 بمركز تجميع النويرة بمركز إهناسيا في محافظة بني سويف.

وقد تمت المزاد على كمية 398 كيس بوزن 475.5 قنطار قطن صنف (جيزة 95) ، حيث تمت الترسية على إحدى شركات القطاع الخاص (أبو مضاوي) بسعر 3715 جنيها للقنطار الواحد.

جدير بالذكر أن النظام الجديد لتداول القطن يجري تطبيقه في مختلف المحافظات التي تضم مساحات مزروعة بالقطن، حيث تم البدء بمحافظات الوجه القبلي تزامنا مع موسم الجني، من خلال 21 مركزا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين.

وتعتمد المنظومة علي توفير أكياس من الجوت ودوبارة قطنية للمزارعين من خلال مراكز التجميع (بسعر التكلفة)، على أن يعاود المزارع تسليمها مباشرة إلى مراكز التجميع معبأة بالقطن تمهيدا لإجراء المزاد عليها بين شركات التجارة، حيث يحصل المزارع على 70% مستحقاته المالية من الشركة الراسى عليه المزاد في اليوم التالي لإجراء المزاد، وال30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد بعد الفرز وتحديد معدل التصافي والرتب.

وتهدف المنظومة الجديدة التي جرى تطبيقها تجريبيا في بعض المحافظات العامين الماضيين، إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها وبالتالي زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزاد.

وكانت اللجنة الوزارية للقطن المشكلة من وزراء قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، كانت قد حددت أسعار فتح المزادات بهامش زيادة 40% لأقطان الوجه البحري، و20% لأقطان الوجه القبلي عن السعر العالمي للأقطان قصيرة التيلة index A.