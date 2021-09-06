المؤشر الرئيسي للبورصة يمتص خسائره الصباحية منتصف التعاملات و28 شركة تفلت من الهبوط

رنا ممدوح _ امتص مؤشر البورصة الرئيسي خسائره الصباحية وصعد بصورة طفيفة بنسبة 0.01%، ليتداول عند مستوى 11096 نقطة.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أكد صباح اليوم أنه لم يتم فرض أى ضرائب جديدة على البورصة ولا توجد أي نية لذلك، موضحا أن القرار الوزارى رقم 428 لسنة 2021 الذي جاء تطبيقًا لأحكام القوانين السارية، والمعمول بها الآن، إنما يتضمن فقط القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وكذلك ضريبة الدمغة على التعامل فى الأوراق المالية.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.3%، ليتداول عند مستوى 47.06 جنيه.

وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.17% و 1.01% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 879.980 مليون جنيه على 192 شركة من خلال 28.938 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 129 شركة مقابل ارتفاع 28 بينما لم تتغير أسعار 35.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 20.442 مليون جنيه، منها 14.436 مليون جنيه للأفراد، و6.005 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 7.848 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 63.170 مليون جنيه، مقابل 55.322 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 28.290 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 28.576 مليون جنيه مقابل 285.944 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % العبور للاستثمار العقاري 36.84 42.74 16.02 العامة للصوامع والتخزين 53.13 59.89 12.72 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 43.11 45.18 4.8 المجموعة المصرية العقارية 6.8 7.07 3.97 الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو 38.42 39.81 3.62

الأسهم الأكثر انخفاضا