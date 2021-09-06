محمد فريد: 731 مليار جنيه رأس المال السوقي بالبورصة بنهاية أغسطس الماضي

بكر بهجت _ قال محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية إن رأس المال السوقي بالبورصة سجل 731 مليار جنيه حتى نهاية الشهر الماضي، مشيرا إلى أن عدد الشركات المقيدة بلغ 238 شركة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تعقده الآن لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة حسن حسين، على تطبيق زووم بمشاركة أعضاء الجمعية.

وأضاف فريد أن البورصة استحدثت العديد من الآليات الخاصة بالتداول خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن أبرز تلك الآليات تمثل في ٱطلاق آلية الاقتراض بغرض البيع، وإطلاق نشاط صانع السوق، وآلية مزاد سعر الاقفال اليومي.