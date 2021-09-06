النصر للأعمال المدنية تتولي تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية

رنا ممدوح _ أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، عن إسناد تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة- العاصمة الإدارية- العلمين- مطروح)) قطاع العاصمة الإدارية إلى الشركة. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تكلفة تلك الأعمال تبلغ 212 مليون جنيه. وأوضحت أن الإسناد يتضمن تنفيذ المسافة من الكم 108 إلى الكم 113.4 بطول 5.4كم الاتجاهين . وبحسب البيان، سيتم سداد تأمين نهائي 5% للمشروع وتوقيع العقد.

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