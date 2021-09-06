مال وأعمال

النصر للأعمال المدنية تتولي تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

رنا ممدوح _ أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، عن إسناد تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة- العاصمة الإدارية- العلمين- مطروح)) قطاع العاصمة الإدارية إلى الشركة.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تكلفة تلك الأعمال تبلغ 212 مليون جنيه.

city2021 728×90

وأوضحت أن الإسناد يتضمن تنفيذ المسافة من الكم 108 إلى الكم 113.4 بطول 5.4كم الاتجاهين .

وبحسب البيان، سيتم سداد تأمين نهائي 5% للمشروع وتوقيع العقد.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النصر للأعمال المدنية تتولي تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

قد تقرأ أيضا