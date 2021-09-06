بنك تنمية الصادرات يوافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 3 مليارات جنيه

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات في جلسته المنعقدة أمس، على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بمبلغ 3 مليارات جنيه.
وأوضح البنك في بيان للبورصة اليوم،أن رأس المال المصدر والمدفوع يصبح بعد الزيادة 6.273.6 مليار جنيه.
وأضاف، أن الزيادة تتم على مرحلتين الأولى بمبلغ 2 مليار جنيه نقدا عن طريق الإكتتاب والمدة الزمنية لإتخاذ إجراءات الزيادة خلال عام تقريبا، أما المرحلة الثانية المليار جنيه فلم يتم تحديد أسلوب تمويل الزيادة.
وبحسب البيان، جاء ذلك القرار بعد أن أحيط المجلس علما بما جاء بمذكرة قطاع الرقابة المالية المعروضة والمؤرخة بتاريخ الأمس، وفي ضوء خطة الخمس سنوات للبنك بعد سنة الموازنة والسابق عرضها على المجلس.
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