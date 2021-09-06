إسبانيا تخطط لجمع 5 مليارات يورو من صفقة لطرح سندات خضراء

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بلومبرج _ من المقرر أن تجمع إسبانيا 5 مليارات يورو من خلال صفقة لطرح سندات خضراء لأول مرة هذا الأسبوع.
وذكرت وكالة “بلومبرج” للانباء اليوم ، أنه من المتوقع أن تعلن الدولة عن الصفقة اليوم الاثنين، ثم تقوم بإطلاقها غدا الثلاثاء، بحسب ما قال أحد الأشخاص الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب السياسة الداخلية.
وقال الشخصان المطلعان إن أجل استحقاق السندات سيكون 20 عاما، وذلك في تأكيد لما كانت وزيرة الاقتصاد، نادية كالفينو، قالته في مؤتمر صحفي في يوليو الماضي.
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