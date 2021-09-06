السعودية تسجل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

وكالات _ أعلنت وزارة الصحة في السعودية عن تسجيل (124) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (6) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (217) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (534,279) حالة ولله الحمد.

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