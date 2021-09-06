جمعية رجال الأعمال تتفق مع رئيس البورصة على وضع خارطة طريق لجذب الشركات العائلية

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بكر بهجت _ اتفقت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين مع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية على تقديم مقترحاتها بشأن وضع خارطة طريق لجذب الشركات العائلية للقيد في البورصة، وفق حسن حسين رئيس اللجنة.
وأضاف حسين خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع رئيس البورصة عبر تطبيق زووم بمشاركة أعضاء الجمعية، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع الشركات العائلية، والتي كشفت عن وجود مشكلات بشأن عدم التزامها بتقديم حسابات منتظمة ومدققة.
وتابع أن نسبة كبيرة من الشركات العائلية تتسم بكونها من شريحة الشركات متوسطة وكبيرة الحجم مما سيساهم في إثراء البورصة، الأمر الذي يستوجب ضرورة العمل على استقطابها وتشجيعها على القيد، خاصة في إطار خطة الشمول المالي التي تستهدفها الحكومة خلال هذه المرحلة
ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، إن هناك العديد من المزايا التي ستعود على الشركات جراء القيد بالبورصة، مثل المنافع المرتبطة بالحصول على التمويل، مؤكدا دعم تحركات جمعية رجال الأعمال في هذا الصدد.
وأشار إلى أنه سيتم الاستعداد لعقد سلسلة اجتماعات لاتخاذ خطوات فاعلة والتعرف على كافة المقترحات الخاصة بهذا الملف.
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