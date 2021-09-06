مال وأعمال

جمعية رجال الأعمال تتفق مع رئيس البورصة على وضع خارطة طريق لجذب الشركات العائلية

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بكر بهجت _ اتفقت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين مع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية على تقديم مقترحاتها بشأن وضع خارطة طريق لجذب الشركات العائلية للقيد في البورصة، وفق حسن حسين رئيس اللجنة.

وأضاف حسين خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع رئيس البورصة عبر تطبيق زووم بمشاركة أعضاء الجمعية، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع الشركات العائلية، والتي كشفت عن وجود مشكلات بشأن عدم التزامها بتقديم حسابات منتظمة ومدققة.

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وتابع أن نسبة كبيرة من الشركات العائلية تتسم بكونها من شريحة الشركات متوسطة وكبيرة الحجم مما سيساهم في إثراء البورصة، الأمر الذي يستوجب ضرورة العمل على استقطابها وتشجيعها على القيد، خاصة في إطار خطة الشمول المالي التي تستهدفها الحكومة خلال هذه المرحلة

ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، إن هناك العديد من المزايا التي ستعود على الشركات جراء القيد بالبورصة، مثل المنافع المرتبطة بالحصول على التمويل، مؤكدا دعم تحركات جمعية رجال الأعمال في هذا الصدد.

وأشار إلى أنه سيتم الاستعداد لعقد سلسلة اجتماعات لاتخاذ خطوات فاعلة والتعرف على كافة المقترحات الخاصة بهذا الملف.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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