عاجل.. الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 40.67 مليار دولار

دوت الخليج – كشف البنك المركزي المصري المصري، اليوم الاثنين، عن ارتفاع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 40.672 مليار دولار بنهاية أغسطس المنقضي.

وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بحوالي 63 مليون دولار خلال شهر أغسطس الماضي، حيث بلغ في نهاية يوليو السابق له 40.609 مليار دولار.

وشهد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي زيادة تدريجية مطردة منذ يونيو 2020، بعد انخفاض أرصدته لحوالي 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.