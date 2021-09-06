فريد: بدء التداول ببورصة السلع في الربع الثاني من العام المقبل

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بكر بهجت _ كشف الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إنه من المقرر بدء التداول ببورصة السلع على السلعة التي سيتم اختيارها خلال الربع الأول أو بداية الربع الثاني من العام المقبل.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته قبل قليل، لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة حسن حسين، على تطبيق زووم بمشاركة أعضاء الجمعية.
وأضاف فريد، أنه تم الانتهاء من وضع قواعد المشتريات الخاصة ببورصة السلع، وتجري حاليا المناقشات الفنية الخاصة بها، مشيرا إلى أن إدارة البورصة المصرية تشارك بنسبة في ملكية الشركة المسئولة عن بورصة السلع.
وأشار إلى أنه سيتم بدء التداول بها بعد اعتماد المخازن اللازمة لتحديد كميات السلع المتوافرة وشروطها.
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