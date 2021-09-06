رئيس البورصة: محادثات مرتقبة مع وزارة المالية لمناقشة تأثير ضريبة الارباح الرأسمالية

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دوت الخليج _ قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات واجتماعات مكثفة مع القائمين على السياسات المالية لإطلاعهم على التأثير المتوقع لتطبيق ضريبة الارباح الرأسمالية على أداء البورصة و الطروحات المرتقبة.
وأشار إلى أن المحادثات ستركز على استعراض تأثير الضريبة وتحديد تكلفتها على أداء السوق مقارنة بالعائد منها على مستوى الاقتصاد الكلي قبل التطرق لطرح بدائل ومقترحات تتعلق بالتنفيذ.
جاء ذلك في رد رئيس البورصة على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال خلال مشاركته في اللقاء الذي عقدته لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم، بحضور أعضاء الجمعية.
وأوضح فريد، أنه سيتم تجهيز دراسات بشأن التأثير المحتمل للضريبة على الطروحات المقبلة سواء التابعة لبرنامج الطروحات الحكومية أو القطاع الخاص لعرضها على مسئولي وزارة المالية والاطراف المعنية بالسوق.
وشدد فريد على أن أطراف السوق ستكون ممثلة في الاجتماعات المرتقبة مع مسئولي وزارة المالية.
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