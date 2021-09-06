مال وأعمال

رئيس البورصة: محادثات مرتقبة مع وزارة المالية لمناقشة تأثير ضريبة الارباح الرأسمالية

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دوت الخليج _ قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات واجتماعات مكثفة مع القائمين على السياسات المالية لإطلاعهم على التأثير المتوقع لتطبيق ضريبة الارباح الرأسمالية على أداء البورصة و الطروحات المرتقبة.

وأشار إلى أن المحادثات ستركز على استعراض تأثير الضريبة وتحديد تكلفتها على أداء السوق مقارنة بالعائد منها على مستوى الاقتصاد الكلي قبل التطرق لطرح بدائل ومقترحات تتعلق بالتنفيذ.

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جاء ذلك في رد رئيس البورصة على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال خلال مشاركته في اللقاء الذي عقدته لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم، بحضور أعضاء الجمعية.

وأوضح فريد، أنه سيتم تجهيز دراسات بشأن التأثير المحتمل للضريبة على الطروحات المقبلة سواء التابعة لبرنامج الطروحات الحكومية أو القطاع الخاص لعرضها على مسئولي وزارة المالية والاطراف المعنية بالسوق.
وشدد فريد على أن أطراف السوق ستكون ممثلة في الاجتماعات المرتقبة مع مسئولي وزارة المالية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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