خسائر أقل حدة في البورصة خلال ثاني جلسات إعلان دليل ضريبة الأرباح الرأسمالية

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي لليوم الثاني على التوالي، تأثرا بإعلان القرار الاسترشادي لتطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على سوق المال.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية صباح اليوم أنه لم يتم فرض أى ضرائب جديدة على البورصة ولا توجد أي نية لذلك، موضحا أن القرار الوزارى رقم 428 لسنة 2021 الذي جاء تطبيقًا لأحكام القوانين السارية، والمعمول بها الآن، إنما يتضمن فقط القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وكذلك ضريبة الدمغة على التعامل فى الأوراق المالية.

قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية خلال مشاركته في اللقاء الذي عقدته لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم، إنه فيما يتعلق بملف الضرائب، فإن هناك محادثات مع القائمين على السياسات المالية لإطلاعهم على تداعياتها على الطروحات المرتقبة، وعلى شركات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المحادثات ترتكز على استعراض تأثيرات الضريبة على الطرح وتحديد تكلفة الاقتصاد الكلي مقابل المنافع.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.29%، وأغلق عند مستوى 11064 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.26%، وأغلق عند مستوى 46.8 جنيه.

وهوى كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 5.13% و 4.09% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 1.688.120 مليار جنيه على 199 شركة من خلال 57.432 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 150 شركة مقابل ارتفاع 24 بينما لم تتغير أسعار 25.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 46.363 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 58.186 مليون جنيه، مقابل 11.822 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 45.733 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 46.557 مليون جنيه مقابل 823.476 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 630.105 ألف جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 8.264 مليون جنيه، مقابل 7.634 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % الدلتا للتأمين 31.38 37.65 19.98 العامة للصوامع والتخزين 53.13 59.89 12.72 العبور للاستثمار العقاري 36.84 40.01 8.60 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 63.11 67.56 7.05 اميرالد للاستثمار العقاري 5.64 5.9 4.61

الأسهم الأكثر انخفاضا