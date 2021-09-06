- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
بكر بهجت _ أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن وصول عدد الشركات التي حصلت على تراخيص للأراضي التي تقل مساحتها عن 5 أفدنة، إلى 26 شركة.
وبحسب القائمة التي نشرتها الشركة بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فإن الأراضي تقع في المنطقتين MU23 وRO7، لإقامة مشروعات وأنشطة متنوعة.
وتنوعت الأنشطة التي سيتم إقامتها على تلك الأراضي بين التجاري إداري سكني، والتجاري إداري، والتجاري فقط، والتعليمي متمثلا في إقامة حضانات ومدارس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العاصمة الإدارية: 26 شركة حصلت على تراخيص للأراضي الأقل من 5 أفدنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.