الآثار توقع بروتوكول إقامة معرض رمسيس وذهب الفراعنة في أمريكا لمدة عام

دوت الخليج – وقع الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وجويل بارتيش، المدير والرئيس التنفيذي لمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، برتوكول إقامة المعرض الأثري المؤقت “رمسيس وذهب الفراعنة”، والمقرر افتتاحه بالمتحف في نوفمبر القادم.

وسيستمر المعرض في هيوستن لمدة 6 أشهر ثم ينتقل بعد ذلك للعرض بسان فرانسيسكو لمدة 6 أشهر آخرين.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري أن البروتوكول يتضمن جميع البنود الخاصة بتأمين القطع الأثرية وفقا للوائح إقامة المعارض الأثرية الخارجية المؤقتة، معربا عن ثقته الكاملة في خروج المعرض بالشكل الأمثل بما يضمن الترويج للمقصد السياحي المصري.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار زار، في أغسطس الماضي، الولايات المتحدة الأمريكية لتفقد القاعة المقرر إقامة المعرض بها في هيوستن، والتي تبلغ مساحتها 3 آلاف متر مربع؛ لمتابعة جميع التجهيزات المتعلقة بإقامة المعرض ومنها فتارين العرض واللوحات التعريفية والإرشادية والإجراءات التأمينية والاحترازية المطبقة.

يضم المعرض 181 قطعة أثرية، تبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة وخاصة في عصور الدولة الوسطى والحديثة وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل والحلي وأدوات التجميل واللوحات والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، وتماثيل لبعض المعبودات على هيئة طيور وحيوانات، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.