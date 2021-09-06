سابك السعودية توقع اتفاقية مع سار لتقديم خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية

وكالات – وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اتفاقية خدمات نقل الحاويات بالخطوط الحديدية مع الخطوط الحديدية (سار).

وبحسب بيان صحفي، فإن المشروع يأتي في إطار إسهام سابك في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال توفير حلول نقل آمنة وموثوقة وسريعة ومتوافقة مع البيئة لخدمة الصناعات المحلية.

تشمل الاتفاقية في البداية منتجات البوليمرات، حيث تسعى سابك وسار على أن تشمل باقي المنتجات.

وأشار البيان إلى أن النقل بالخطوط الحديدية سيسهم في القضاء على حوالي 5 آلاف طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما سيقلل من ازدحام الطرق العامة من خلال إلغاء أكثر من 300 ألف رحلة شاحنة بموجب هذه الاتفاقية.

وتنقل (سار) – بموجب الاتفاقية – منتجات (سابك) من البوليمرات عن طريق الخطوط الحديدية من نقطة تسليم المرفق اللوجستي في الميناء إلى نقطة تسليم ميناء الدمام، ومن نقطة تسليم الحاويات الفارغة إلى المرفق اللوجستي في الميناء.