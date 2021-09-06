الكويت تستأنف الرحلات التجارية المباشرة مع الهند غدا

وكالات – قالت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت اليوم الاثنين إن البلاد ستستأنف الرحلات التجارية المباشرة مع الهند بدءا من غد الثلاثاء. أُعلن قرار استئناف الرحلات أول مرة في الشهر الماضي لكن دون تحديد إطار زمني لتنفيذه.

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