اضطرابات غينيا ترفع أسعار الألومنيوم لأعلى مستوى في 10 أعوام

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وكالات – قفزت أسعار الألومنيوم إلى أعلى مستوياتها في 10 أعوام اليوم الاثنين بعد تقارير عن انقلاب في غينيا أثارت مخاوف من احتمال تعطل إمدادات البوكسيت، المادة الخام المستخدمة في تصنيع المعدن.
ويقول محللون إن غينيا تنتج حوالي ربع البوكسيت في العالم، رغم أنه لا توجد أي علامات حتى الآن على تعطل في الإمدادات.
وقال متحدث عسكري اليوم إن غينيا أعادت فتح حدودها البرية والجوية بعد يوم من إعلان جنود من القوات الخاصة أنهم حلوا الحكومة والدستور.
وصعدت عقود الألومنيوم القياسية في بورصة لندن للمعادن 1.6 بالمئة إلى 2771.00 دولارا للطن في أواخر جلسة التداول بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ مايو 2011 عند 2782 دولارا.
ومن ناحية أخرى، صعدت أسعار البوكسيت المستورد من غينيا في الصين إلى أعلى مستوى لها في حوالي 18 شهرا.
وسجلت أسعار الألومنيوم مكاسب بحوالي 40% هذا العام.
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