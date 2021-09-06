الروبل الروسي يهبط مقابل الدولار متضررا من تراجع أسعار النفط

وكالات – تراجع الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي اليوم الاثنين مبتعدا عن أعلى مستوى له في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة متضررا من تراجع النفط، وسط تعاملات خفيفة مع إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة في عطلة عامة.

وعند الساعة 1530 بتوقيت جرينتش، كان الروبل منخفضا 0.4% أمام الدولار عند 73.04 بعد أن وصل إلى أعلى مستوى منذ أواخر يونيو عند 72.55 يوم الجمعة.

وفي مقابل اليورو، انخفض الروبل 0.3% إلى 86.64.

وقد يتلقى الروبل دعما من البنك المركزي المصري الروسي إذا رفع أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الجمعة للمرة الخامسة هذا العام في مسعى لكبح تضخم أسعار المستهلكين.

وأشار استطلاع أجرته إلى أن البنك المركزي المصري سيزيد سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 7%، لكن محللين كثيرين يتوقعون زيادة أصغر قدرها 25 نقطة مئوية.