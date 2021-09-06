وزير المالية: اللائحة الاسترشادية لضريبة الأرباح الرأسمالية جاءت لتفسير القانون فقط

دوت الخليج – قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن اللائحة الاسترشادية، التي صدرت لشرح تطبيقات قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لم تأتِ بأي جديد، وأنها جاءت مفسرة للقانون فقط.

وأضاف معيط، في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي، أنه لا نية لفرض أيه ضرائب جديدة على تعاملات البورصة.