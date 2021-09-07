مال وأعمال

سريان قرار الرقابة المالية وضع حد أقصى للمبلغ المجنب لصناديق الاستثمار الخيرية

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محمد مصطفى _ نشرت الجريدة الرسمية، قرار هيئة الرقابة المالية، بتعديل المادة 2 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018، بإلزام صناديق الاستثمار الخيرية بتجنيب مبلغ 2% من حجم الصندوق، بحد أقصى 5 ملايين جنيه، دون قيود فى إصدار وثائق الاستثمار بالحد الأقصى المنصوص عليه، بدءا من اليوم الثلاثاء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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