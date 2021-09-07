: أليانز قيد التحقيق في ألمانيا بشأن صناديق استثمارية

بدأ المنظمون الألمان تحقيقا في شركة أليانز ، أكبر شركة مالية في البلاد، بعد انهيار بعض صناديق الاستثمار الأمريكية العام الماضي ، حسبما قالت مصادر مطلعة لرويترز.

تزيد هذه الخطوة من الضغط على شركة التأمين ، التي تواجه بالفعل عددًا كبيرًا من دعاوى المستثمرين بشأن صناديق ألفا المهيكلة والتحقيقات ذات الصلة من قبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

شركة التأمين الألمانية هي واحدة من أكبر مديري الأموال في العالم حيث تبلغ أصولها 2.4 تريليون يورو (2.9 تريليون دولار) من خلال عملاق السندات بيمكو وأليانز جلوبال انفستورز.

وقالت عدة مصادر ، شريطة عدم الكشف عن هويتها ، إن التحقيق الذي أجرته هيئة الرقابة المالية في ألمانيا ، BaFin ، يشمل عدة أقسام في المؤسسة.

ويقوم مسؤولو BaFin بفحص مدى معرفة المسؤولين التنفيذيين في Allianz خارج قسم الصناديق بالأحداث التي أدت إلى تكبد خسائر بمليارات الدولارات ، أو شاركوا فيها.

ورفض متحدث باسم أليانز التعليق على تحقيق BaFin.

وقالت المصادر إن التحقيق الألماني في مرحلة تقصي الحقائق حاليًا ويشمل عدة أشخاص ، لكن تسارعت وتيرته منذ إعلان أليانز عن تحقيق وزارة العدل في الأول من أغسطس.

وقالت شركة التأمين الشهر الماضي إنها أعادت تقييم المخاطر المتعلقة بالأموال بعد أن اتصلت بها وزارة العدل وخلصت إلى أن الأمر قد يؤثر ماديًا على نتائجها المالية المستقبلية.

وتدور التحقيقات والدعاوى القضائية المختلفة حول صناديق ألفا المهيكلة لشركة Allianz Global Investor ، والتي تلبي صناديق التقاعد الأمريكية للعمال مثل المعلمين وموظفي مترو الأنفاق. كما تم تسويق الأموال للمستثمرين الأوروبيين.

وبعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تدهور الأسواق ، تراجعت الأموال ، في بعض الحالات بنسبة 80%٪ أو أكثر.

كانت الخسائر من الرهانات السيئة على الخيارات شديدة لدرجة أن أليانز أغلقت صندوقين في مارس 2020 بقيمة 2.3 مليار دولار.

ورفع المستثمرون حتى الآن 25 دعوى قضائية يطالبون فيها بتعويض قدره 6 مليارات دولار ، قائلين إن شركة أليانز انحرفت عن استراتيجيتها في توفير الحماية. وقال محامو أليانز إن المستثمرين كانوا حاذقين وعلى دراية بالمخاطر.