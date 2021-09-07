د.محمد فريد: محادثات مع المالية حول تأثيرات ضريبة الأرباح الرأسمالية

دوت الخليج _ كشف الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، عن استعداد إدارة البورصة لبدء محادثات مع وزارة المالية والقائمين على السياسات المالية، بشأن التأثير المتوقع لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على أداء البورصة والطروحات المرتقبة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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