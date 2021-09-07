مال وأعمال

د.محمد فريد: محادثات مع المالية حول تأثيرات ضريبة الأرباح الرأسمالية

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دوت الخليج _ كشف الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، عن استعداد إدارة البورصة لبدء محادثات مع وزارة المالية والقائمين على السياسات المالية، بشأن التأثير المتوقع لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على أداء البورصة والطروحات المرتقبة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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