مال وأعمال

السيسي يتفقد ميناء الإسكندرية البحري والمحطة اللوجستية والأرصفة البحرية

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صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتفقد صباح اليوم ميناء الإسكندرية البحري ويطلع علي عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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