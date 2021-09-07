قرار رفع نسب تملك الأجانب في اتصالات الإماراتية يدخل حيز التنفيذ

العربية نت _ قالت شركة اتصالات الإماراتية، إن قرار رفع نسب تملك الأجانب في رأس مالها إلى 49% قد دخل حيز التنفيذ.

وأضافت “اتصالات” في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه تم استيفاء جميع الموافقات المطلوبة لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي للشركة.

ولفتت إلى صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 في شأن اتصالات الإماراتية، والقاضي بتعديل المادة 7 منه، وذلك برفع سقف تملك الأجانب في رأس مال الشركة إلى 49%.

وكانت أرباح اتصالات الإماراتية، ارتفعت هامشياً بنسبة 0.3% في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، عند نحو 2.4 مليار درهم.

وجاءت النتائج أفضل بقليل من توقعات المحللين عند 2.320 مليار درهم.

جاء ذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 5.8% إلى 13.2 مليار درهم بالربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، لكن المصاريف العمومية ارتفعت بنسبة 12%.

ووصلت قاعدة مشتركي “اتصالات” في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من العام إلى 12.1 مليون مشترك، في حين وصل إجمالي عدد مشتركي “مجموعة اتصالات” إلى 156.1 مليون مشترك، وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 7%.