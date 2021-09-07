دومتي توقع عقدين مع AMF الأمريكية لتوريد خطين لإنتاج المخبوزات والكرواسون

رنا ممدوح _ وقعت شركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي، مع شركة AMF الأمريكية عقدين لتوريد الخط الرابع للمخبوزات والخط الأول لإنتاج الكراوسون بإجمالي استثمارات 2.5 مليون يورو.

وقال محمد الدماطي العضو المنتدب للشركة في تعليقه على هذا التعاقد:” استطعنا تجاوز الظروف الصعبة التي مرت في نصف السنة الأول لعام 2021″.

وتابع الدماطي:” الشركة منفتحة للتوسع بقوة من جديد، ونعمل بطاقة قدرها 90% من خطوط إنتاج المخبوزات الثلاثة وننتظر الوصول للطاقة القصوى مع بداية الدراسة والتي من المتوقع انتظامها”.

وأوضح في بيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، أنه بالإضافة إلى التوسع في إنتاج الساندوتس بالخط الرابع، ستبدأ الشركة أيضا في الدخول في مجال الكرواسون والفطاير.

وأشار العضو المنتدب للشركة إلى أن دومتي ستدخل هذا السوق بنوعية جديدة معلقاً:” سنظل في الشريحة السعرية الأعلى وسنطرح منتجات قصيرة الأجل فقط”.

وقال الدماطي:” امتيازنا لدى المستهلك نابع من الصلاحية القصيرة وهو ما نستهدفه في هذا السوق”.

وبحسب البيان، من المتوقع تشغيل الخطوط الجديدة بمنتصف العام القادم.

وأوضح الدماطي أن الشركة ستبحث طرق التمويل سواء من مواردنا الذاتية أو من خلال التمويل البنكي.

وأضاف أن الشركة تتفاوض أيضا على توسعة طاقات مصنع العصائر ومن المنتظر الوصول لاتفاق قريب مع شركة تتراباك، موضحا:” مع طرح منتج اللبن وزيادة مبيعات العصير فقد وصلنا للطاقة القصوى من طاقات التصنيع ويوجد العديد من العراقيل التي تعوض الاستغلال الأمثل لطاقات التعبئة وهو مانعمل عليه حاليا من أجل دخول موسم صيف 2022 بمنتهي القوة”.

وأعلن العضو المنتدب، أن الاستمرار في معدلات النمو ستكون بداية اتخاذ خطوات فعلية لإنشاء مصنع ثالث للشركة، حيث أن الأجبان ستكون أيضا في حاجة لزيادة طاقات الأنتاج حال نجاح الشراكة مع فريز لاند كامبينا.

وتوقع الدماطي تحسن أسعار الخامات في بداية العام القادم، معربا عن تفائله بشأن المستقبل.